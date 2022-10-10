В ЛНР постановили ликвидировать пункты пропуска на границе с Россией

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Правительство ЛНР постановило ликвидировать пункты пропуска на границе с Россией, следует из опубликованного на его сайте документа. Речь идет о международных автомобильных и железнодорожных пропускных пунктах на границе с Воронежской, Белгородской и Ростовской областями.

Правительство Луганской Народной Республики постановляет: закрыть пункты пропуска <...>. Признать утратившими силу: постановление Правительства Луганской Народной Республики от 09.04.2022 № 320/22 «Об установлении пунктов пропуска через Государственную границу Луганской Народной Республики», — указано в тексте.

Названы такие пропускные пункты, как «Меловое — Чертково», «Просяное — Бугаевка», «Танюшевка — Ровеньки», «Лантратовка — Валуйки», «Красная Таловка — Волошино», «Изварино», «Должанский», «Червонопартизанск» и «Красная Могила».

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военные пытаются прорвать оборону Вооруженных сил России на Луганском направлении. По его словам, бойцы ВСУ в некоторых местах превосходят в числе ВС РФ, тем не менее ситуация контролируется российскими военными. Минобороны официально не комментировало эту информацию.