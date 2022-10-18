Пушилин отменил контроль на границе ДНР с другими субъектами России

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поручил открыть все пункты перехода на границе ДНР с другими субъектами России. В своем Telegram-канале он пояснил, что начиная с 18 октября на территории республики не будет контроля на границе с другими российскими регионами.

С 13:00 сегодняшнего дня по моему поручению МГБ (Министерство государственной безопасности. — NEWS.ru) Донецкой Народной Республики открывает все пункты перехода с территорией других субъектов Российской Федерации и более не осуществляет пограничный контроль, — написал Пушилин.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно результатам референдумов, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

10 октября правительство ЛНР постановило ликвидировать пункты пропуска на границе с Россией. Речь идет о международных автомобильных и железнодорожных пропускных пунктах на границе с Воронежской, Белгородской и Ростовской областями.