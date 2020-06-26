Минздрав Омской области объяснил ситуацию с «брошенным» на улице пациентом

https://static.news.ru/photo/a90881de-b7d6-11ea-bd70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Найденный у гаражей на улице 19-го Партсъезда в Омска мужчина в памперсе и с катетером отказался проходить лечение в больнице и вёл себя агрессивно. Медики отвезли его к гаражам, поскольку он назвал это место своим домом. Об этом заявили в Минздраве Омской области.

В настоящее время мужчина вновь госпитализирован, но медикам он ничего не смог объяснить, поскольку находится в состоянии алкогольного опьянения.

В данный момент решается вопрос о помещении его в приют для граждан без определённого места жительства. Однако стоит особо отметить, что в связи с тёплым временем года нет твёрдой уверенности в том, что он задержится там надолго, — заявили журналистам издания «Город 55» в региональном Минздраве.

По словам представителей пресс-службы, 61-летний Николай Николаевич за непродолжительное время сумел покинуть две больницы.

Ранее в социальных сетях появилась фотография жителя Омска, который лежал на земле с пакетом вещей под головой. Сделавшая фото женщина утверждает, что вещи находились в больничной упаковке, на которой стояла дата 23 июня. Мужчина заявил, что его якобы бросили медработники, выкинув из скорой. На одной ноге у него был полуснятый носок, а другая — в гипсе.

NEWS.ru писал, что сотрудник ЧОП «выбросил» из больницы Петрозаводска пациента, поскольку ему не понравился внешний вид мужчины.