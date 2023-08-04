Минобороны РФ подтвердило атаку ВСУ на военно-морскую базу в Новороссийске

Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Минобороны России подтвердило, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на военно-морскую базу в Новороссийске. Удары наносились с помощью безэкипажных катеров.

Украинская армия атаковала объект в ночь на пятницу, 4 августа. В Минобороны заявили, что катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения кораблей ВС РФ, которые осуществляли охрану внешнего рейда базы.

В консорциуме каспийского трубопровода сообщили ТАСС, что его инфраструктура в результате ударов ВСУ не пострадала. В настоящее время отгрузка нефти проходит в штатном режиме на пришвартованные танкеры.

Экстренные службы Новороссийска подтвердили информацию о взрывах, которые прозвучали в водах у Новороссийска и деревни Мысхако. Данные были зафиксированы и переданы в специализированные службы.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины попытались ударить с помощью беспилотных катеров по двум кораблям Черноморского флота России. Атака была отбита, беспилотники противника уничтожены. В Минобороны уточнили, что катера ВСУ атаковали патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков», которые выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя.