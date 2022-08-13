Минкурортов: новый этап кешбэка сделает доступнее отдых в Крыму Крымский министр Волченко: новый этап туристического кешбэка сделает доступнее отдых в Крыму

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко заявил, что новый этап продажи туров с кешбэком сделает отдых в Крыму более доступным. По его словам, такие туры важна для региона в осенне-зимний период, сообщает РИА Новости.

Программа стимулирования внутренних поездок для Крыма ожидаема и важна, особенно в осенне-зимний период. Она активизирует сезон оздоровления, — подчеркнул министр.

Он уточнил, что в акции, как и прежде, участвуют большинство круглогодичных санаториев, пансионатов, гостиниц, а также турфирмы. Это позволит гостям полуострова сэкономить. В последнем этапе кешбэка участвовали 270 местных объектов размещения, добавил Волченко.

Ранее стало известно, что осенний этап продажи туров по России с кешбэком 20% начнется 25 августа и будет распространяться на поездки, совершенные с 1 октября по 25 декабря. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. При этом на круизы кешбэк будет действовать с 1 сентября и до завершения навигации.