Минэнерго проконтролирует ликвидацию утечки дизтоплива в Якутии

https://static.news.ru/photo/8208d0cc-a76c-11ea-8c2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Минэнерго России и комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения взяли на контроль ситуацию в селе Аргахтах, где 21 июня на дизельной электростанции (ДЭС) произошла утечка топлива.

По предварительным данным министерства, на почву попало всего 3,5 кубометра топлива.

Была обнаружена утечка из топливной емкости. Последствий для энергоснабжения потребителей не было. В настоящее время ведется организация работ по рекультивации почвы, — цитирует ТАСС сообщение Минэнерго.

22 июня в Аргахтах прибудет аварийно-спасательная группа из Якутска.

Как писал NEWS.ru, 29 мая из резервуара норильской ТЭЦ-3 вытекло 20–22 тысячи тонн нефтепродуктов. Топливо отравило почву и загрязнило реки.

Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.