Мигрант убил молодого матроса после полбутылки коньяка Под Новгородом мигрант зарезал 21-летнего матроса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Сольцы Новгородской области 35-летний местный житель Али Умаров ударил ножом в сердце 21-летнего матроса Балтийского флота, который отказался угостить его сигаретой, сообщает Telegram-канал SHOT. Убийство произошло на прошедших выходных в баре «Виват».

Прибывшие на место медики не смогли откачать молодого человека. Охрана заведения удерживала зачинщика поножовщины до приезда полиции. По данным SHOT, командование на Балтийском флоте характеризовало молодого матроса как честного и дисциплинированного, заслужившего уважение коллектива. 4 июня о произошедшем без подробностей сообщало управление СКР региона.

По версии следствия, в ночь с 1 на 2 июня в кафе в городе Сольцы Новгородской области произошел конфликт между посетителями. В ходе конфликта обвиняемый нанес потерпевшему, 2003 года рождения, удар ножом в область сердца. От полученного ножевого ранения потерпевший скончался, — сообщили в Следственном комитете.

Портал «Провинция.ру» пишет со ссылкой на следователя Старорусского межрайонного отдела Олег Геде, что Умаров пытался отказаться от признательных показаний. Но, поскольку у следствия уже была улика в виде окровавленного ножа, вернулся к старым показаниям. При этом следователь утверждает, что причиной конфликта стал не отказ поделиться сигаретой. Матрос вставал из-за стола и задел стул, на котором сидел мигрант. Тогда мужчина начали ругаться. Нож Умаров носил с собой после того, как на него однажды напали.

Он заявил, что около двадцати дней назад на него напали кавказцы, и с тех пор, по его словам, он стал брать с собой нож – для самообороны. По факту того нападения в полицию не обращался, но его друзья и родственники подтверждают, что инцидент был. По признанию Аслиддина, тем вечером он выпил полбутылки коньяка, — рассказал Геде.

Ранее в Москве мигрант зарезал мотоциклиста за то, что его транспорт мешал выезду иномарки, которую тот припарковал прямо на пешеходной зоне у подъезда. Подозреваемого задержали в другом регионе при попытке покинуть Россию.