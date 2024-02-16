Мэр Рязани Артемов сообщил о мошенниках, представляющихся его именем

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Мэр Рязани Виталий Артемов

Мэр Рязани Виталий Артемов сообщил о мошенниках, которые представляются его именем, сообщает «МК в Рязани». Глава администрации пояснил, что злоумышленники создали аккаунт в Telegram, который зеркалит его собственный. Через него мошенники рассылают пользователям различную информацию.

Как уточнил Артемов, он уже обратился в правоохранительные органы по поводу данной ситуации. Мэр также призвал рязанцев не вступать в контакт со злоумышленниками и не реагировать на странные сообщения, которые отправляют от его имени.

Прошу не вступать с ними в общение и не реагировать на странные сообщения, — посоветовал глава администрации.

Оперная певица и актриса Любовь Казарновская ранее стала жертвой мошенников. Злоумышленники связались с певицей в Telegram от имени коллеги. После этого Казарновской позвонил «майор» и сообщил, что с ее счета произведена транзакция в пользу украинской террористической организации. В итоге певица перевела мошенникам около миллиона рублей.

До этого телефонные мошенники обманули первого советника президента России Бориса Ельцина и Героя Советского Союза 66-летнего Валерия Буркова, монаха Киприана. Звонившие представились сотрудниками ФСБ и убедили его перевести сбережения на «безопасный счет» из-за утечки данных о Героях СССР.