Беслан Цечоев Беслан Цечоев Фото: instagram.com/tsechoev

Мэр столицы Ингушетии Магаса Беслан Цечоев сообщил о своём уходе с занимаемого поста в Instagram и обратился к подписчикам с прощальным словом.

Цечоев признал, что решение об отставке было принято не им лично, а главой Ингушетии Махмудом Калиматовым. Бывший мэр поблагодарил свою команду «за понимание и терпение, за патриотизм и альтруизм».

Цечоев также кратко отчитался о своих достижениях на посту градоначальника. В частности, он отметил, что ни одно решение, касающееся Магаса, не было принято без учёта мнения специалистов в соответствующих сферах.

С области жизнеобеспечения и благоустройства города удалось снять проблемы с энергообеспечением, наладить работу очистных сооружений, ливневок, обеспечением качественной питьевой водой, очистить от мусора город, прекратить планомерное превращение столицы в село, — написал экс-мэр.

В заключение Цечоев пожелал столице Ингушетии мира и благополучия.

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«Дорогие друзья! Это мой последний пост в качестве мэра Магаса. Буду открыт и честен с вами, как всегда: решение о продлении или прекращении моих полномочий по истечению срока принято не мной, а главой Республики Ингушетия Махмудом Калиматовым. В течение четырех лет мой инстаграм был площадкой для общения, конструктивных споров, искренних эмоций, я прикладывал все силы для того, чтобы реализовать свои мечты, неразрывно связанные с Отчизной, ингушским народом. Я благодарен своей команде за понимание и терпение, за патриотизм и альтруизм. Всегда говорил в первую очередь с народом, и сейчас хочу вкратце отчитаться перед ним же о тех проектах и делах, которые завершены или находятся на определенном этапе, с тем, чтобы процесс их реализации был, как всегда, открыт и подконтролен в первую очередь жителям столицы и республики в целом, независимо от того, кто их будет реализовывать до конца. Я же, в свою очередь, даю слово: где бы я ни работал, какую бы должность ни занимал, приоритетным для меня будет служение своему народу. Прежде всего, с первых минут работы на посту мэра, были расставлены приоритеты, ни один вопрос , касающийся города, не решался без учета мнения специалистов. С области жизнеобеспечения и благоустройства города удалось снять проблемы с энергообеспечением, наладить работу очистных сооружений, ливневок , обеспечением качественной питьевой водой, очистить от мусора город, прекратить планомерное превращение столицы в село, вследствие периодически повторяющихся переделок генплана города, утвердить генплан и планировку микрорайонов Магаса. Магас стал за эти годы самым инновационным городом России, получил статус Умного города. Не буду останавливаться подробно на инновациях, они уже стали частью вашей повседневной жизни. Желаю мира и благополучия Магасу и Ингушетии. Всегда ваш Беслан Цечоев.» - написал в своём инстаграм @tsechoev мэр Магаса Беслан Цечоев @tsechoev. #Россия #Кавказ #Ингушетия #Алания #Магас #мэриямагаса #МэрМагаса #Цечоев #БесланЦечоев #Tsechoev #BeslanTsechoev #Magas #ГлаваМагаса #МагасПхьеДа #ПхьеДа #ГородСолнца #аланскиеворотамагас #аланскиеворота #ПлощадьАлания #ингушскаяистория #роднаяистория #магасвзглядиначе

Публикация от Беслан Бекханович Цечоев (@tsechoev)

В свой последний день на посту мэра Магаса Беслан Цечоев принял участие в торжественном открытии самого высокого в мире этнографического музея, сообщал News.ru.

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