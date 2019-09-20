https://static.news.ru/photo/db1ff010-dbd3-11e9-9253-fa163e074e61_660.jpg Беслан Цечоев Фото: instagram.com/tsechoev

Мэр столицы Ингушетии Магаса Беслан Цечоев сообщил о своём уходе с занимаемого поста в Instagram и обратился к подписчикам с прощальным словом.

Цечоев признал, что решение об отставке было принято не им лично, а главой Ингушетии Махмудом Калиматовым. Бывший мэр поблагодарил свою команду «за понимание и терпение, за патриотизм и альтруизм».

Цечоев также кратко отчитался о своих достижениях на посту градоначальника. В частности, он отметил, что ни одно решение, касающееся Магаса, не было принято без учёта мнения специалистов в соответствующих сферах.

С области жизнеобеспечения и благоустройства города удалось снять проблемы с энергообеспечением, наладить работу очистных сооружений, ливневок, обеспечением качественной питьевой водой, очистить от мусора город, прекратить планомерное превращение столицы в село, — написал экс-мэр.

В заключение Цечоев пожелал столице Ингушетии мира и благополучия.

В свой последний день на посту мэра Магаса Беслан Цечоев принял участие в торжественном открытии самого высокого в мире этнографического музея, сообщал News.ru.