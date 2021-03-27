Врио губернатора Пензенской области назвал главные задачи правительства

https://static.news.ru/photo/8de31c06-8ef5-11eb-92bf-96000091f725_660.jpg Олег Мельниченко Фото: council.gov.ru

Борьба с пандемией новой коронавирусной инфекции, подготовка в паводку, посевной кампании и летнему пожароопасному периоду являются первоочередными задачами правительства Пензенской области, заявил врио губернатора региона Олег Мельниченко.

Мы должны работать над кампанией по вакцинации населения, 65 пунктов вакцинации на сегодняшний день развёрнуто, шесть мобильных групп в этом направлении работают. Я знаю, что на сегодняшний день имеется необходимый объём вакцины, но тем не менее нельзя расслабляться. Мы должны понимать, что у нас около 25 тысяч человек стоит в очереди на вакцинацию. Это серьёзная работа, — цитирует чиновника РИА Новости.

Мельниченко попросил врио главы правительства области Николая Симонова заняться организацией работы по данным направлениям, а также доложить о принятых мерах. Кроме того, он пообещал увольнять госслужащих за коррупцию.

21 марта Ивана Белозерцева, на тот момент губернатора Пензенской области, и ещё нескольких человек, в том числе пензенских предпринимателей, задержали. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года глава региона получил от бизнесменов взятки через посредников в виде денег и различных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Взамен на это он обещал содействие при заключении государственных контрактов. В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статьям УК о преступлениях коррупционной направленности. Свою вину они не признали.

22 марта суд избрал арест в качестве меры пресечения для Белозерцева. Путин 23 марта снял политика с занимаемой должности в связи с утратой доверия. 26 марта президент назначил Мельниченко врио губернатора региона.

Путин предупредил нового главу Пензенской области о высоком уровне ответственности на новой должности, писал NEWS.ru.