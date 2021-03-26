Врио губернатора Пензенской области стал сенатор Мельниченко

https://static.news.ru/photo/ce5b223e-8e54-11eb-9aae-96000091f725_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Президент России Владимир Путин назначил члена Совета Федерации Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области.

Глава государства провёл рабочую встречу с сенатором по видеосвязи, в ходе которой и подписал указ о назначении, сообщает пресс-служба Кремля.

В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Пензенской области Белозерцева И.А. <...> постановляю: назначить Мельниченко Олега Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Пензенской области, — гласит текст президентского указа.

Мельниченко является председателем комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам севера, входит в президиум генсовета партии «Единая Россия».

21 марта Ивана Белозерцева и ещё нескольких человек, в том числе пензенских предпринимателей, задержали. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года глава региона получил от бизнесменов взятки через посредников в виде денег и различных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Взамен на это он обещал содействие при заключении государственных контрактов. В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статьям УК о преступлениях коррупционной направленности. Свою вину они не признали.

22 марта суд избрал арест в качестве меры пресечения для Белозерцева. Путин 23 марта снял губернатора с занимаемой должности в связи с утратой доверия, писал NEWS.ru.