Новый глава Пензенской области пообещал увольнять чиновников за коррупцию

https://static.news.ru/photo/55df8818-8eef-11eb-b0e4-96000091f725_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что будет следить за процессом госзакупок и в случае обнаружения «коррупционных проявлений» будет увольнять чиновников.

Мельниченко 27 марта в ходе представления органам власти региона обозначил основные направления своей деятельности на новом посту, передаёт РИА Новости.

В процессе осуществления своей деятельности я буду очень внимательно отслеживать все вопросы, связанные с коррупцией, с какими-либо поборами, либо выстраивание каких-либо схем при осуществлении государственных закупок. Сразу хочу предупредить, что если это будет осуществляться, будут приниматься соответствующие меры, государственные служащие будут увольняться и я буду просить правоохранительные органы соответствующим образом осуществлять в отношении данных лиц проверочные мероприятия, — сказал врио губернатора.

Мельниченко также призвал чиновников к неукоснительному соблюдению этических норм. Он отметил, что в органах исполнительной власти и местного самоуправления необходимо повышать дисциплину.

21 марта Ивана Белозерцева, на тот момент губернатора Пензенской области, и ещё нескольких человек, в том числе пензенских предпринимателей, задержали. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года глава региона получил от бизнесменов взятки через посредников в виде денег и различных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Взамен на это он обещал содействие при заключении государственных контрактов. В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статьям УК о преступлениях коррупционной направленности. Свою вину они не признали.

22 марта суд избрал арест в качестве меры пресечения для Белозерцева. Путин 23 марта снял политика с занимаемой должности в связи с утратой доверия. 26 марта президент назначил Мельниченко врио губернатора региона. Путин предупредил нового главу Пензенской области о высоком уровне ответственности на новой должности, писал NEWS.ru.