Путин предупредил нового пензенского губернатора об ответственности

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Президент Владимир Путин провёл переговоры в видеоформате с Олегом Мельниченко, который стал временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. Он предупредил его об ответственности на новой должности.

Надеюсь, что вы понимаете уровень ответственности, который ложится на плечи первого лица. Вы готовы к такой работе внутренне? — спросил глава государства у политика.

Путин отметил, что Мельниченко, работая в Москве, не отрывался от дел в Пензенской области. Новый глава региона ответил, что готов, так как Пензенская область для него не просто «точка на карте», а регион, где он родился и вырос, где живёт «не одно поколение» его семьи, передаёт ТАСС.

Мы этим и закончим как раз, я назначаю вас временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области, но вы понимаете, что для того чтобы стать полноценным руководителем, нужно заручиться доверием избирателей и жителей области, — сказал Путин.

Как писал NEWS.ru, Путин назначил члена Совета Федерации Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области.

Мельниченко является председателем комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам севера, входит в президиум генсовета партии «Единая Россия».

21 марта бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева и ещё нескольких человек, в том числе пензенских предпринимателей, задержали. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года глава региона получил от бизнесменов взятки через посредников в виде денег и различных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Взамен на это он обещал содействие при заключении государственных контрактов. В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статьям УК о преступлениях коррупционной направленности. Свою вину они не признали.

22 марта суд избрал арест в качестве меры пресечения для Белозерцева. Путин 23 марта снял губернатора с занимаемой должности в связи с утратой доверия, писал NEWS.ru.