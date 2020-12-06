МЧС заявило о завершении очистки от наледи моста на остров Русский

https://static.news.ru/photo/643459e6-37bc-11eb-9789-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю/vk.com

Сотрудники МЧС РФ и промышленные альпинисты закончили очистку от наледи вант и пилонов моста на остров Русский во Владивостоке, заявили в ведомстве. По данным экстренной службы, специалисты убрали лёд со всех 168 вант.

Спасатели отметили, что работе профессионалов мешали погодные условия — сильный ветер. Кроме того, операция велась на высоте около 300 метров. Она заняла 16 дней, передаёт официальный сайт регионального управления МЧС РФ.

К работам привлекались 25 человек, из них 14 от МЧС России, 11 человек от подрядной организации по обслуживанию моста, — говорится в сообщении.

Глава Приморья Олег Кожемяко поблагодарил всех участников работ по очистке моста от наледи. Автомобильное движение по мосту на остров Русский, ограниченное 21 ноября 2020 года из-за обледенения вант, возобновили 6 декабря во Владивостоке, заявили в обслуживающей организации. К ликвидации последствий сильного циклона, обрушившегося на Приморье в ночь на 19 ноября, привлекли группу промышленных альпинистов.

Работы по очистке вант и пилонов ото льда велись каждый день. По мнению представителей ведомства, сотрудники проделали колоссальную работу. Им удалось освободить конструкции от 2,3 тысячи тонн льда, очистить 11 тысяч кв. м поверхности пилонов.

Мост — единственный способ попасть на Русский, где живут несколько тысяч человек. Предполагалось, что мост откроют днём 22 ноября. Однако в дальнейшем восстановление сообщения много раз переносили. 3 декабря сообщалось, что очистка вант займёт ещё пять дней.

Несколько дней рабочие ждали, пока лёд на вантах оттает сам. Его пытались сбить с помощью тракторов, в итоге конструкции начали чистить вручную альпинисты.

В дни блокады на Русском наблюдались перебои с электроснабжением, а в магазинах закончились продукты первой необходимости. Позже там была организована работа полевых кухонь, писал NEWS.ru.