Экстренные службы ликвидировали возгорание на территории нефтехимического завода в Уфе, сообщили представители регионального МЧС.
В 21:17 (19:17 мск) (22 декабря 2019 года. — NEWS.ru.) объявлена полная ликвидация пожара, —
цитируетведомство ТАСС.
Пламя вспыхнуло в трёхэтажном кирпичном производственном здании на территории завода «Нефтехим» 22 декабря. Его площадь составила 1,6 тыс. кв. м. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.
Следователи увидели в произошедшем признаки преступления, предусмотренного статьёй о нарушении промышленной безопасности, повлёкшее причинение крупного ущерба. Возбуждено уголовное дело, писал NEWS.ru.
Повышенная концентрация опасных веществ в районе пожара на нефтехимическом заводе в Уфе отсутствует. Пробу специалисты взяли около ближайшей жилой зоны.
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