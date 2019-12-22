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Повышенная концентрация опасных веществ в районе пожара на нефтехимическом заводе в Уфе отсутствует. Пробу специалисты взяли около ближайшей жилой зоны.

Отобраны пробы в трёх точках. Загрязнения воздуха в жилом массиве не выявлено, — цитирует собеседника «Интерфакс». Крупный пожар произошёл в трёхэтажном кирпичном производственном здании на территории завода «Нефтехим», который расположен...