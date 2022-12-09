МЧС: к тушению пожара в ТЦ «Мега Химки» готовятся привлечь авиацию

Фото: Соколова Дарья/ТАСС

МЧС наращивает группировку для тушения пожара, который произошел в гипермаркете OBI в торговом центре «Мега Химки». В настоящее время в готовность приведена авиация. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

На месте работают пожарные подразделения, проводится наращивание сил и средств, в готовность приведена авиация МЧС России, — сообщили в ведомстве.

Пожар начался в магазине OBI в подмосковном торговом центре «Мега Химки» около шести утра. В тушении были задействованы 30 человек и девять единиц техники. Кровля загорелась на площади 150 метров.

По последним данным, площадь возгорания составляет семь тысяч квадратных метров. В подмосковном ГУМЧС уточнили — четвертый номер сложности пожара из пяти.

Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел на одном из предприятий Барнаула. К тушению огня привлечены более ста человек и пожарный поезд. Площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров. По имеющейся информации, погибших и пострадавших нет.

Также стало известно, что во Владивостоке полностью сгорел популярный ресторан Zuma. Он занимал 33-е место в рейтинге лучших ресторанов страны по версии Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA. Причиной возгорания, по имеющимся данным, стала неисправность оборудования.