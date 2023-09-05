Мать объяснила, почему ее сын сбежал из детсада в Красноярске В Красноярске мальчик сбежал из детсада из-pа перевода в другую группу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбежавший из детского сада в Красноярске пятилетний мальчик решил пойти домой — он был недоволен переводом в другую группу, рассказала мать ребенка. В беседе с «360» она уточнила, что сыну было тяжело адаптироваться к новой обстановке, мальчик не хотел идти в сад. Как рассказал ребенок матери, в тот день он что-то не поделил с другими детьми из новой группы.

Ему очень сложно адаптироваться к новой обстановке. <...> В понедельник утром он начал плакать, что он не хочет идти в сад, — рассказывает женщина.

По словам матери, воспитатели никогда не обижали мальчика. Женщина отметила, что может понять действия сына — ему стало обидно и страшно из-за перехода в новую группу. При этом она осознает опасность такого поступка, хоть мальчик и помнил дорогу до дома. Она уточнила, что с сыном провели воспитательную беседу и объяснили, почему так делать нельзя. Мать подчеркнула, что мальчик продолжает ходить в этот же сад, а тот раз был единственным, когда он пытался сбежать.

Мальчик сбежал из детского сада в начале августа и целый час в одиночестве гулял по городу. Обнаружила пропавшего ребенка проезжающая мимо женщина. По факту происшествия прокуратура края завела уголовное дело.