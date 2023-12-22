Массовое ДТП с участием 26 машин произошло в Нижегородской области

Массовое ДТП с участием 26 машин произошло в селе Ближнее Борисово Нижегородской области утром 22 декабря, сообщает РЕН ТВ. По данным канала, пострадало пять человек. Детей среди них нет. В результате случившегося дорожная пробка растянулась на три километра. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

У дома № 11 по улице ДОС в селе Ближнее Борисово столкнулись 26 транспортных средств, — сообщил источник телеканала.

В минувшее воскресенье, 17 декабря, массовое ДТП произошло на внутренней стороне 21-го километра МКАД. В аварию попали несколько легковых и грузовых автомобилей. Движение было на время перекрыто.

За день до этого ДТП с участием минимум восьми автомобилей произошло на Елизаветинском шоссе под Краснодаром. Причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия — на дорогах образовалась гололедица. Пострадали три человека. У двоих медики диагностировали сотрясение мозга, они отказались от госпитализации.

Неделей ранее тоже в Краснодарском кране в результате еще одного массового ДТП погибли пять человек. На 52-м километре трассы Краснодар — Верхнебаканский столкнулись два большегруза и микроавтобус. По предварительным данным, водитель КамАЗа допустил столкновение с впереди идущим микроавтобусом Mercedes. Иномарку от удара выбросило на встречку, где она столкнулась с другим грузовиком. Погибшими оказались водитель микроавтобуса и его пассажиры.