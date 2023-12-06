Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять человек погибли в результате массового ДТП с участием большегрузов и микроавтобуса в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону. Инцидент произошел вечером 6 декабря на 52-м километре трассы Краснодар — Верхнебаканский.

По предварительным данным, водитель «Камаза» допустил столкновение с впереди идущим микроавтобусом Mercedes. Иномарку от удара выбросило на встречку, где он столкнулся большегрузом, — говорится в сообщении.

В результате происшествия погибли водитель и четыре пассажира микроавтобуса. Водители грузовых автомобилей получили повреждения, они госпитализированы.

На месте происшествия работают оперативные службы. Движение в районе ДТП затруднено. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.

Ранее в Приморье перевернулся автобус, перевозивший 14 школьников. В результате восемь из них пострадали, шестерых госпитализировали. Водитель автобуса назвал причиной аварии гололед на дороге. По его словам, участок трассы, на котором произошло ДТП, не был обработан реагентами и превратился в каток.

Также стало известно о ДТП вблизи села Карякино в Саратовской области. При столкновении Hyundai и Lada пострадали пять человек. Их доставили в больницу с различными травмами.