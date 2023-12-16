Крупное ДТП произошло на Елизаветинском шоссе под Краснодаром Kub Mash: более восьми машин столкнулись на Елизаветинском шоссе под Краснодаром

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ДТП с участием минимум восьми автомобилей произошло на Елизаветинском шоссе под Краснодаром, сообщает Telegram-канал Kub Mash. По предварительным данным, причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия.

Больше восьми машин столкнулись на Елизаветинском шоссе под Краснодаром. Авария произошла из-за гололеда на дороге, — говорится в сообщении.

В настоящее время из-за ДТП движение на трассе перекрыто. Согласно информации Kub Mash, пострадали три человека. У двоих медики диагностировали сотрясение мозга, они отказались от госпитализации.

Ранее восемь человек получили травмы в ДТП с участием грузового автомобиля в Забайкалье. Один из пострадавших, 44-летний мужчина, скончался на месте. ДТП произошло на технологической дороге неподалеку от поселка Новая Чара. Там автомобиль «Урал», водитель которого не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.

До этого в Иркутске произошло массовое ДТП с участием 18 автомобилей. Согласно предварительной информации, причиной происшествия стал прорыв трубы. Вылившаяся вода замерзла, из-за чего на дороге образовался каток. В результате аварии пострадал один человек.