На внутренней стороне МКАД перекрыли движение из-за массового ДТП

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Массовое ДТП произошло на внутренней стороне 21-го километра МКАД, движение перекрыто, сообщает московский департамент транспорта. По имеющимся данным, в аварию попали несколько легковых и грузовых автомобилей, точное число не называется.

На внутренней стороне 21-го км МКАД (перед развязкой с Каширским шоссе) столкнулось несколько грузовых и легковых автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

В дептрансе добавили, что в связи с аварией движение на внутренней стороне МКАД перекрыто. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее в Иркутске произошло массовое ДТП с участием 18 автомобилей. Согласно предварительной информации, причиной происшествия стал прорыв трубы. Вылившаяся вода замерзла, из-за чего на дороге образовался каток. В результате аварии пострадал один человек.

До этого во Владимирской области столкнулись автобус и грузовой автомобиль. По предварительным данным, водитель автобуса слишком поздно заметил стоящий большегруз и не успел затормозить. В результате погиб один человек и еще 28 пострадали.