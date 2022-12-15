Mash: в Белгородской области заживо сгорели 900 поросят

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В Белгородской области на ферме компании «Мираторг» заживо сгорели 900 поросят, сообщает Telegram-канал Mash. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили огонь, однако все свиньи погибли. Общий ущерб для «Мираторга» составил 250 тысяч рублей.

Инцидент произошел в селе Шахово. Сейчас следствие рассматривает две версии возникновения пожара в загоне — намеренный поджог и неисправность проводки. Отмечается, что сарай, в котором содержались свиньи, был сделан из сэндвич-панелей.

Ранее сообщалось, что в Брянской области в «Мини-приюте у Геннадия» для бездомных животных заживо сгорели более 50 кошек, собака и щенок. По словам волонтеров, причиной пожара стал поджог. Добровольцы, помогающие заботиться о животных, рассказали, что хозяину животных поступали угрозы, поскольку не всем нравилось то, что он «лечил и вытаскивал с того света» питомцев.