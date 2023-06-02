Mash: у пункта временного размещения в Белгороде сбили неизвестный объект

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»

Telegram-канал Mash со ссылкой на источник сообщает, что в Белгороде над зданием «Белгород Арены» сбили неизвестный объект. В этом здании находится крупнейший в регионе пункт временного размещения жителей приграничных районов. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

По данным Mash, неизвестный объект мог быть сбит силами противовоздушной обороны. О пострадавших информации нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные нанесли удары по городу Шебекино, а также по селам Вязовое и Тишанка в Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших нет. При атаке на Шебекино загорелись две квартиры в многоэтажных жилых домах, семь частных домов, а также автомобили и хозпостройки. В Вязовом при обстрелах была повреждена сельскохозяйственная техника, а в Тишанке — линия электропередачи, рассказал белгородский губернатор.

До этого Гладков сообщил о гибели двух человек в результате ударов ВСУ по автодороге в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Еще два человека получили ранения и были госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое.