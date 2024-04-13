Mash: несколько взрывов прогремело у здания администрации во Владимире

Telegram-канал Mash сообщил о хлопках у здания областной администрации во Владимире. По его информации, на место съезжаются пожарные машины. Информация о пострадавших не поступала.

Канал со ссылкой на местных жителей сообщил, что прогремело три-четыре взрыва с разницей в 30-40 секунд. Власти города эту информацию пока что не комментировали.

ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области сообщил, что около администрации произошло возгорание автомобиля. О причинах пожара на данный момент неизвестно.

Издание «Владимирские новости» добавило, что причиной взрывов является бутылка с зажигательной смесью, которую кинул мужчина в окно администрации. По его информации, емкость отскочила и упала рядом, по предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в подмосковном поселке Дрожжино загорелись два автомобиля. По словам источника, транспортные средства вспыхнули во дворе Южной улицы между домами 9, корпус 2 и корпус 3. На опубликованных кадрах видно, что огонь полностью охватил машины, от которых валит черный дым.