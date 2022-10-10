«Лучше поздно, чем никогда»: Стрелков о масштабных ударах по всей Украине Стрелков прокомментировал масштабные удары по объектам Украины фразой «лучше поздно, чем никогда»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Стрелков

Ракетные удары, которые 10 октября были нанесены по объектам инфраструктуры Украины, должны были быть осуществлены с самого начала специальной военной операции (СВО), таким мнением в беседе с NEWS.ru поделился бывший министр обороны ДНР, экс-полковник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков). При этом он уверен, что «лучше поздно, чем никогда». По его словам, теракт на Крымском мосту стал «мощной пощечиной» руководству России, после которой, вероятно, было принято решение «действовать серьезно».

В принципе, ситуация развивается так, как я и предполагал. Так как те действия, которые были предприняты сегодня, очень напоминают те, которые и должны были быть с самого начала. Как говорится, лучше поздно, чем никогда, — сказал Гиркин.

Он добавил, что без политической воли новый командующий объединенной группировкой российских войск в районе проведения СВО Сергей Суровикин ничего бы предпринять не смог, так как он уже командовал операцией в Киеве еще в феврале и подобные удары тогда не наносились.

Понятно, что дальше терпеть выходки Киева было нельзя, но будет ли это возведено в систему, я пока сказать затрудняюсь, — заключил Гиркин.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за столицей серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога. Он также попросил людей не покидать укрытия.