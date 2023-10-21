Лишенный прав водитель и пассажирка погибли после наезда КамАЗа на встречке

Фото: ГУ МВД по Петербургу и области

Два человека погибли в ДТП в Петербурге, в том числе водитель легковушки, который ранее был лишен прав, пишет «Мойка78». 33-летний мужчина в ночь на 20 октября не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в КамАЗ с полуприцепом.

Мужчина умер на месте происшествия, за жизнь его 39-летней пассажирки в больнице боролись врачи, но спасти ее не удалось.

В начале октября в Балашихе водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом. От удара грузовик перевернулся, а от иномарки практически ничего не осталось. Тела четверых погибших извлекали из салона с помощью автогена.

В августе лишенный прав водитель в Калуге, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался на иномарке в толпу на автобусной остановке. Пострадали 11 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Очевидцы происшествия рассказывали, что в первые секунды после наезда пешеходы были в шоковом состоянии. Затем они бросились помогать пострадавшим и вызывать скорую.

Ранее на острове Русский во Владивостоке подросток без водительских прав сбил двух пешеходов. Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. После наезда на жителей легковушка повредила еще три иномарки и мотоцикл. В отношении несовершеннолетнего водителя составлены административные протоколы по трем статьям.