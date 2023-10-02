Появились кадры с места страшного ДТП в Балашихе, где погибли четверо

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кадры с места страшной аварии в Балашихе, в котором погибли четыре человека, опубликовало издание «Известия». По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом.

Чтобы достать погибших, нужно было сначала его перевернуть а затем распилить двери. Как сообщили очевидцы, легковушка выехала на встречку, где врезалась в КамАЗ. От удара грузовик перевернулся, а от легкового автомобиля практически ничего не осталось, — сообщил корреспондент издания.

Ранее в Екатеринбурге на улице Евгения Савкова автомобиль марки Subaru без водителя протаранил припаркованную Lada Granta, которая врезалась в другую машину. По словам очевидца, у автомобиля сработал автозапуск на скорости и он поехал самостоятельно.

До этого в Хакасии машина с чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Владимиром Муравлевым за рулем вылетела на встречную полосу и столкнулась лоб в лоб с Toyota, которой управляла местная жительница. Ее легковушку отбросило в проезжавший мимо Toyota Land Cruiser под управлением капитана полиции из Братска. В результате ДТП погиб один человек, девушку с тяжелыми травмами доставили в больницу.