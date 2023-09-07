Лифт с людьми упал в Петербурге

Лифт с людьми упал в Петербурге, передает РЕН ТВ. Инцидент произошел в двухэтажном доме на улице Циалковского. По данным канала, пострадали два человека.

Канал отметил, что на месте прибыли спасатели, они вытащили пострадавших мужчин и передали их медикам.

Ранее сообщалось о падении лифта в многоэтажном жилом доме в Воскресенске. В результате происшествия пострадали два человека, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Уточняется, что лифт упал с пятого этажа. Инцидент произошел на улице Хрипунова.\

До этого при пожаре в лифте скончался житель многоэтажки на северо-востоке Москвы. Огонь вспыхнул в 17-этажном доме 1 марта. Возгорание произошло в комнате консьержа и лифтовом холле на первом этаже. Огнем было охвачено около 50 кв. м. Сотрудники МЧС спасли с верхних этажей горящего дома пятерых человек.

В марте в жилом комплексе «Европейский» в подмосковном Домодедово местная жительница чудом избежала поездки на лифте, которая могла бы стать для нее роковой. Женщину смутил скрип, с которым кабина двигалась к этажу. В итоге она не стала входить в лифт и отправила его на этаж выше. Через секунду после закрытия дверей кабину так сильно ударило, что зеркало на одной из стен разлетелось вдребезги. В управляющей компании на жалобы жителей заявляли, что с лифтами все в порядке.