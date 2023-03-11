Бдительная женщина избежала смертельной поездки на лифте В Домодедова женщина не стала входить в лифт, в котором спустя секунду разлетелось зеркало

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В жилом комплексе «Европейский» в подмосковном Домодедово местная жительница чудом избежала поездки на лифте, которая могла бы стать для нее роковой. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва», женщину смутил скрип, с которым кабина двигалась по направлению к этажу. В итоге она не стала входить в лифт и отправила его на этаж выше. Через секунду после закрытия двери кабину так сильно ударило, что зеркало на одной из стен разлетелось вдребезги. В управляющей компании на жалобы жителей заявляли, что с лифтами все в порядке.

Кабину так тряхнуло, что лопнуло зеркало и шум стоял адский, его было слышно в квартирах. Проблемы с лифтами в это доме носят регулярный характер, минимум раз в неделю вызываем мастера, — рассказали жители ЖК.

Жители решили, что уговаривать управляющую компанию «Дружба» на проверку всех лифтов бесполезно и готовят коллективное обращение в прокуратуру.

Ранее при пожаре в лифте скончался житель многоэтажки на северо-востоке Москвы. Огонь вспыхнул в 17-этажном доме 1 марта. Возгорание произошло в комнате консьержа и лифтовом холле на первом этаже. Площадь возгорания составила около 50 кв. м. Сотрудники МЧС спасли с верхних этажей горящего дома пятерых человек.