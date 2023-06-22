В Подмосковье в многоэтажке упал лифт В подмосковном Воскресенске пострадали два человека при падении лифта в жилом доме

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лифт упал в многоэтажном жилом доме в Воскресенске, пострадали два человека, сообщает ТАСС. Отмечается, что пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести

На ул. Хрипунова, д. 3, в 14-этажном жилом доме с 5-го этажа упал лифт, — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Минздрава Подмосковья также подтвердили информацию о том, что в результате происшествия пострадали два человека.

Ранее при пожаре в лифте скончался житель многоэтажки на северо-востоке Москвы. Огонь вспыхнул в 17-этажном доме 1 марта. Возгорание произошло в комнате консьержа и лифтовом холле на первом этаже. Площадь возгорания составила около 50 кв. м. Сотрудники МЧС спасли с верхних этажей горящего дома пятерых человек.