При пожаре в московской многоэтажке в лифте задохнулся человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек погиб, задохнувшись при пожаре в многоэтажке на северо-востоке Москвы, передает телеканал РЕН ТВ. По информации Telegram-канала «Вести. Дежурная часть», погибший находился в кабине лифта.

По данным РЕН ТВ, огонь вспыхнул в 17-этажном доме на улице Тайнинской утром 1 марта. Возгорание произошло в комнате консьержа и лифтовом холле на первом этаже. Площадь возгорания составила около 50 кв. м. Сотрудники МЧС спасли с верхних этажей горящего дома пятерых человек.

Прокуратура г. Москвы подтвердила гибель человека, его обгоревший труп был найден в лифте. В ведомстве добавили, что при пожаре также пострадала женщина.

24 февраля в Миякинском районе Башкирии 64-летний мужчина заживо сгорел в собственном доме. Пожар оперативно потушили быстро прибывшие на место ЧП пожарные, которые и обнаружили пенсионера мертвым.

До этого в селе Новомонастырское Кизлярского района Дагестана в результате пожара в частном жилом доме погиб подросток с ограниченными возможностями. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.

Ранее пожар произошел в торговом центре подмосковной Лобни, в результате погибли два человека — женщина и пожилой мужчина. Предварительной причиной происшествия стало возгорание батареи для обогрева в магазине одежды на первом этаже здания.