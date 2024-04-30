Крымчан предупредили об опасности, оставленной ракетами ATACMS Аксенов предупредил о несдетонировавших боеприпасах в Симферопольском районе

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

В селе Донском в Симферопольском районе и окрестностях после поражения ракеты ATACMS рассыпались неразорвавшиеся боеприпасы, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Он призвал граждан незамедлительно сообщать правоохранителям о таких находках и ни в коем случае не приближаться к ним. Минобороны РФ о текущей ситуации в Крыму комментариев не давало.

Внимание жителям и гостям полуострова (село Донское, окрестности)! После сбивания ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. При обнаружении данного боеприпаса — не поднимать, не приближаться, вызвать сотрудников МЧС и МВД, — написал Аксенов.

В ночь на 30 апреля жители Симферополя и Джанкоя сообщили о серии громких взрывов в небе над этими городами. Telegram-канал SHOT писал, что сработали системы ПВО. Источники утверждают, что первые хлопки, а их было более десяти, раздались в 01:25. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Позднее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины в ночь на 30 апреля для массированной атаки на Крым применили несколько баллистических ракет ATACMS. По данным Рогова, российская защита сработала «на отлично». Минобороны РФ эти сведения не комментировало.