Рогов назвал ракеты, которыми ВСУ ударили по Крыму Рогов: ВСУ применили для удара по Крыму ракеты ATACMS

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины в ночь на 30 апреля для массированной атаки на Крым применили несколько баллистических ракет ATACMS. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По поступающей информации, наши защитники отработали на отлично. По предварительным данным, <...> для удара по мирному полуострову [применили] несколько баллистических ракет ATACMS, — заявил Рогов.

Telegram-канал SHOT ранее со ссылкой на жителей Симферополя и Джанкоя информировал о серии громких взрывов в небе над этими городами. По предварительной информации канала, сработали системы ПВО. Источники SHOT утверждают, что первые хлопки, а их было более десяти, раздались в 01:25. Минобороны РФ не комментировало эти данные.

Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация» в 01:25 предупредил, что движение автотранспорта по мосту через Керченский пролив временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. О возобновлении движения стало известно в 02:09.

Советник главы Крыма Олег Крючков утверждает, что «все нормально». Он попросил доверять только официальной информации, так как уже были зафиксированы вбросы. Крючков также напомнил, что не надо снимать и выкладывать работу систем ПВО.