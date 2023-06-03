Конфликт между мужчинами в кафе Волгограда закончился стрельбой Три человека госпитализированы с ранениями после стрельбы в кафе Волгограда

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Трое мужчин попали в больницу с ранениями различной степени тяжести после стрельбы в волгоградском кафе, сообщается в Telegram-канале регионального МВД. Инцидент произошел вечером 2 июня. Применению огнестрела предшествовал конфликт между компанией мужчин. Известно, что оружием воспользовался лишь один человек.

В больницу с ранениями различных частей тела доставлены трое жителей Светлоярского района: мужчины 2005, 1979 и 1999 годов рождения. Устанавливаются все обстоятельства, — говорится в сообщении.

Очевидица преступления рассказала изданию V1.ru, что стрелок целился одному из мужчин в лицо, но попал в плечо. Известно, что в этом кафе компания отмечал день рождения жены одного из госпитализированных мужчин.

Один из компании достал пистолет и целился ему прямо в лицо. Мужчина увернулся, и тот попал ему в плечо, мы подождали, пока приедет полиция, и ушли домой, — сообщила свидетельница произошедшего.

Ранее сообщалось о стрельбе в спортивном клубе Красноярска. По свидетельствам очевидцев, неизвестный стрелял из оружия и требовал у администратора зала денег. При задержании злоумышленника выяснилось, что пистолет был игрушечным, а свой поступок он назвал шуткой.