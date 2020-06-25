Китайский рынок в Магадане закрыли из-за вспышки коронавируса

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Магаданский китайский рынок временно закрыт на карантин, после того как сразу 12 его сотрудника был диагностирован коронавирус, сообщил мэр города Юрий Гришан.

Совместно с губернатором мы были вынуждены принять решение о временном закрытии китайского рынка, в связи с тем, что там одновременно семь работников заболели. Было издано соответствующее постановление... Вчера, 24 июня, подтвердился положительный результат еще у пяти работников с этого рынка, — рассказал Гришан РИА Новости.

В данный момент на рынке приняты все меры по предотвращению дальнейшего распространения инфекции. Когда торговля возобновится, пока неизвестно.

Всего, по данным на 25 июня, на Колыме заразились новой инфекцией 655 человек, 326 пациентов справились с болезнью, скончались трое пациентов.

Как писал NEWS.ru ранее, в Алтайском крае коронавирусом заразились 25 медиков Кулундинской центральной районной больницы. На данный момент медучреждение закрыто.