Казанскому стрелку продлили арест Казанскому стрелку Галявиеву продлили арест до 18 апреля 2023 года

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Ильназ Галявиев

Верховный суд Татарстана продлил арест Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в казанской гимназии в мае прошлого года, до 18 апреля 2023 года, передает ТАСС. Срок ареста Галявиева истекал 11 ноября. Он находится под стражей уже больше года.

Суд постановил ходатайство гособвинителя <...> удовлетворить, продлить срок содержания под стражей на шесть месяцев [с момента поступления дела в суд] — до 18 апреля 2023 года, — приводит корреспондент агентства слова судьи.

Ранее днем судьям пришлось на время отложить вынесение решения по делу Галявиева из-за начавшегося пожара в здании суда. Всех участников заседания попросили покинуть учреждение.

Галявиев совершил нападение на гимназию № 175 в Казани 11 мая 2021 года. Он был вооружен многозарядным охотничьим ружьем и самодельным взрывным устройством. Стрелка признали вменяемым. В результате нападения на школу потерпевшими были признаны 600 человек. От рук злоумышленника погибли девять человек, еще 24 получили ранения. Сам Галявиев раскаялся в содеянном и попросил прощения у родных и близких погибших и пострадавших. Галявиеву предъявили окончательные обвинения по четырем статьям УК РФ в декабре: убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, а также умышленное повреждение имущества. Ему грозит пожизненное заключение.