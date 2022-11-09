Суд над казанским стрелком прерван из-за пожара

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии

Суд не успел озвучить решение по делу казанского стрелка Ильназа Галявиева из-за начавшегося пожара в здании во время заседания, передает Telegram-канал «Известий». Перед этим прокурор запросил для устроившего стрельбу в гимназии продление ареста. Всех людей попросили покинуть зал суда.

В суде не успели дочитать решение по Ильназу Галявиеву — в зал вбежал пристав и сообщил, что в здании начался пожар, — указано в сообщении канала.

Галявиев совершил нападение на гимназию № 175 в Казани 11 мая 2021 года. Он был вооружен многозарядным охотничьим ружьем и самодельным взрывным устройством. Стрелка признали вменяемым. В результате нападения на школу потерпевшими были признаны 600 человек. От рук преступника погибли девять человек, еще 24 получили ранения. Сам Галявиев раскаялся в содеянном. Он попросил прощения у родных и близких погибших и пострадавших.

Верховный суд Республики Татарстан продлил арест Ильназу Галявиеву в августе. Он будет находиться в СИЗО до 11 ноября.