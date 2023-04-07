Камчатский вулкан Безымянный выбросил пепел на 5 километров

Фото: Andrey Nechaev/Russian Look

В пятницу, 7 апреля, вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до пяти километров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю. Там отметили. что пепел распространяется в воздухе в юго-восточном направлении.

Утром 7 апреля из вулкана Безымянного зафиксировали пепловый выброс на высоту до 5000 метров. <...> В настоящий момент выпадение пепла в населённых пунктах не зарегистрировано, — говорится в сообщении.

Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов. Он находится в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 350 километрах от Пертопавловска-Камчатского. Высота вылкана составляет порядка 3 километров.

В октябре 2022 года вулкан Безымянный выпустил столб дыма высотой 10 км, а облако пепла от извержения ушло на 900 км на северо-восток, засыпав площадь возле поселка Ключи Усть-Камчатского района.

В ноябре 2022 года на Камчатке произошло извержение самого высокого действующего вулкана Евразии — Ключевского (4800 метров). Были зафиксированы выбросы раскаленной магмы с частотой до 10 взрывов в час. Кроме того, на Камчатке пробудился вулкан Шивелуч.