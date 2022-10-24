Камчатский вулкан выбросил столб дыма высотой 10 км

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Камчатка

Камчатский вулкан Безымянный выпустил столб дыма высотой 10 км, а облако пепла от извержения ушло на 900 км на северо-восток, засыпав площадь возле поселка Ключи Усть-Камчатского района, передает KP.RU. В региональном МЧС подчеркнули, что жителям близлежащих поселений нужно закрыть двери и окна, надеть респираторы или хлопчатобумажные повязки. Также в ведомстве отметили, что в районе вулкана на данный момент не летают самолеты.

Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там нет, — отметили в МЧС.

В Единой геофизической службе РАН отметили, что пепловый шлейф от извержения Безымянного продолжает двигаться. Высота вулкана составляет 2882 метра. Безымянный расположен в 40 км от поселка Ключи.

Ранее на Курильских островах начали извергаться сразу два вулкана. Вулкан Чикурачки выбросил в воздух столб пепла и газов высотой 6 км, а сопка Алаид — высотой 8 км. Известно, что, несмотря на шлейф выбросов почти в 350 км, он не дошел до Северо-Курильска. Извержение вулканов может продолжаться несколько месяцев, а также является крайне опасным для пролетающих над Камчаткой самолетов.