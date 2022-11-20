На Камчатке началось извержение высочайшего вулкана Евразии

Фото: Alexandr Arkhipov/Russian Look/Global Look Press

архивное фото

На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана, который является самым высоким действующим вулканом Евразии (4800 метров), сообщили в пресс-службе Института вулканологии ДВО РАН. Зафиксированы выбросы раскаленной магмы с частотой до 10 взрывов в час, ожидаются лавовые потоки.

На Камчатке началось вершинное извержение высочайшего в Евразии вулкана — Ключевского. Происходят единичные выбросы раскаленных бомб с частотой до десяти взрывов в час. Ученые ожидают излива лавовых и грязевых потоков, которые пройдут по руслам рек в районе вулкана, — говорится в сообщении.

Глубина вулкана составляет примерно 200 метров, из-за чего над кромкой возможно заметить лишь отдельные выбросы. По мнению ученых, уровень интенсивности будет нарастать. Директор института Алексей Озеров подчеркнул, что извержения Ключевского вулкана могут длиться от нескольких недель до года.

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Кроме того, на Камчатке пробудился вулкан Шивелуч, он начал «плеваться пеплом и магмой». Специалисты советуют всем держаться от него и от Ключевой сопки подальше.

Ранее камчатский вулкан Безымянный выпустил столб дыма высотой 10 километров, а облако пепла от извержения ушло на 900 километров на северо-восток, засыпав площадь возле поселка Ключи Усть-Камчатского района.