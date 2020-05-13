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Калужские ритуальщики подрались возле морга из-за умершего от COVID-19

10:39, 13 мая 2020 11
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники двух ритуальных агентств в Калужской области вступили в драку из-за умершего от коронавирусной инфекции.

Всё произошло у ворот морга. Представители одного из агентств заблокировали катафалк и напали на конкурентов, сообщает РЕН ТВ и приводит видеозапись конфликта.

В ролике один из возможных нападавших предлагает водителю катафалка выйти «поговорить один на один». На заднем фоне женщина причитает, говоря, что всё происходящее — «беспредел». После этого один из мужчин, одетый в спортивный костюм и маску, наносит резкие удары в живот конкуренту, который снимает видео.

Подробности инцидента телеканал обещает раскрыть в ближайшем выпуске передачи «Экстренный вызов 112».

Ранее житель Курска Александр Исаков, у которого несколько дней назад скончалась бабушка, пожаловался, что родственникам погибших от коронавирусной инфекции не дают проститься с ними перед похоронами. Людей закапывают «бульдозером без родственников за высоким забором, кощунственным образом», написал молодой человек в социальной сети, писал NEWS.ru.

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