Житель Курска показал, как хоронят заражённых коронавирусом

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Житель Курска Александр Исаков, у которого несколько дней назад скончалась бабушка, пожаловался, что родственникам погибших от коронавирусной инфекции не дают проститься с ними перед похоронами. Людей закапывают «бульдозером без родственников за высоким забором, кощунственным образом», написал молодой человек в социальной сети.

К тому моменту, как умершую бабушку предали земле, её близкие даже не успели добраться до места.

При этом, по словам курянина, уже на этапе лечения к инфицированным относятся халатно. Поначалу 78-летняя женщина попала в больницу с кашлем и подозрением на пневмонию. Однако вскоре её отправили в коронавирусный стационар, при этом подтверждения на COVID-19 ещё не было.

В итоге пенсионерку положили в одну палату с теми, у кого был положительный диагноз. Через две недели инфекцию выявили и у старушки.

Она задыхалась, уже даже говорить не могла. За ночь к ней никто не подошёл. Мы часами звонили на пост, пока не смогли дозвониться. Обещали подойти, но этого так и не случилось. Получается, что пациентов заражают и бросают умирать? — цитируют молодого человека argumenti.ru.

Вместе с тем, в другом сообщении он подчеркнул, что ни в чём не обвиняет непосредственно лечащего врача, которая в отличие от других медиков, относилась к своей работе добросовестно.

Когда бабушку похоронили, семья «слезами залилась от обиды, что даже не попрощались и не увидели как хоронят», рассказал курянин. При этом, по его словам, могила бабушки была одиннадцатой по счёту при том, что на день похорон официально сообщалось только о шести летальных случаях в регионе.

Курянин добавил, что обращался с рассказом о произошедшем к губернатору, однако так и не получил ответа.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кемеровской области прокуратура начала проверку после появившейся информации о приказе главного врача региональной больницы, согласно которому заражённых коронавирусом врачей могут уволить.