Кадыров вмешался или глава МЧС Чечни не виноват? Почему отпустили Цакаева

Фото: chechnya.gov.ru

Алихан Цакаев

Глава МЧС Чечни Алихан Цакаев, задержанный на прошлой неделе на КПП «Герзельский мост» на границе с Дагестаном, посетил совещание с главой республики Рамзаном Кадыровым. Что говорил руководитель региона о задержании, какие первые результаты проверки?

Виноват ли Цакаев

Правоохранители уже завершили проверку инцидента, связанного с задержанием главы МЧС Чечни Алихана Цакаева на КПП «Герзельский мост», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по СКФО. Как отмечает ведомство, не называя имени задержанного, он оказал активное сопротивление. Результаты работы направят в региональный Следственный комитет.

«14 апреля на федеральном контрольно-пропускном пункте „Герзельский мост“, расположенном на границе Чечни и Дагестана, сотрудники полиции увидели автомобиль GMC Yukon, который двигался по встречной полосе федеральной трассы Р-217 „Кавказ“, при этом создавая угрозу для участников дорожного движения», — сказано в сообщении.

По данным МВД, водитель GMC проигнорировал требования остановиться и предъявить документы. Отмечается, что он вел себя агрессивно, позволял себе нецензурные выражения и угрозы, а также пытался скрыться. Автомобиль в итоге остановили с помощью заграждения. Задержать злоумышленника смогли только силой, а затем вовсе заковали в наручники. Он сопротивлялся и несколько раз ударил правоохранителей.

Кадыров на совещании, посвященном вопросам участия Чечни в специальной военной операции, где присутствовал Цакаев, сказал, что он обратил внимание руководителей силовых подразделений, правоохранительных органов и регионального управления МЧС на необходимость провести комплексную подготовку своих сотрудников.

Как отреагировал Кадыров на задержание Цакаева

Ситуация с задержанием главы МЧС Чечни Алихана Цакаева на границе республики с Дагестаном является постыдной провокацией, заявлял Рамзан Кадыров. Он также обратился к властям соседней республики с призывом привлечь к ответственности полицейских, участвовавших в этом.

«Ряд лиц, личности которых нами установлены, попытались провести в грубейшей форме задержание Алихана Гармановича. Все эти действия проводились без объяснения причин, невзирая на то обстоятельство, что Алихан Гарманович не совершал грубого нарушения», — отметил Кадыров.

Он также подчеркнул, что Цакаев имел при себе необходимые служебные документы. По его словам, сотрудники КПП «Герзель» изначально не признали генерала, так как он был без формы, а после, узнав кто стоит перед ними, разбежались. По мнению главы Чечни, участников задержания нужно выгнать из правоохранительных структур, а на ситуацию должным образом должно отреагировать руководство Дагестана.

Как объяснил инцидент с Цакаевым глава Дагестана

Инциденту с задержанием главы МЧС Чечни Алихана Цакаева на КПП «Герзель» будет дана объективная оценка, сообщал глава Дагестана Сергей Меликов. По его словам, участникам событий нужно довериться правоохранителям и перестать информационно «подогревать» ситуацию.

Фото: Head of Dagestan Press Service/via Global Look Press Сергей Меликов

«Я убежден в том, что инциденту будет дана объективная оценка и он никак не скажется на добрых отношениях наших регионов, проверенных временем и многими испытаниями. Ведь именно на это сегодня так надеется наш общий враг. Мы не должны давать ему почву для провокаций», — заявил Меликов.

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