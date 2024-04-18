Ситуация с задержанием главы МЧС Чечни Алихана Цакаева на границе республики с Дагестаном является постыдной провокацией, заявил в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он также обратился к властям соседней республики с призывом привлечь к ответственности полицейских, участвовавших в этом.
Ряд лиц, личности которых нами установлены, попытались провести в грубейшей форме задержание Алихана Гармановича. Все эти действия проводились без объяснения причин, невзирая на то обстоятельство, что Алихан Гарманович не совершал грубого нарушения, — отметил Кадыров.
Он также подчеркнул, что Цакаев имел при себе необходимые служебные документы. По его словам, сотрудники КПП «Герзель» изначально не признали генерала, так как он был без формы, а после, узнав кто стоит перед ними, разбежались. По мнению главы Чечни, участников задержания нужно выгнать из правоохранительных структур, а на ситуацию должным образом должно отреагировать руководство Дагестана.
Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал инцидент с Цакаевым форменным беспределом. По его словам, поведение чиновника, который отказался выполнять требования полиции, было недопустимым.