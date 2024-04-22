Появились подробности скандального задержания главы МЧС Чечни Глава МЧС Чечни оказал активное сопротивление при задержании

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Алихан Цакаев

Правоохранители завершили проверку инцидента, связанного с задержанием главы МЧС Чечни Алихана Цакаева на КПП «Герзельский мост», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по СКФО. Как отмечает ведомство, не называя имени задержанного, он оказал активное сопротивление. Результаты работы направят в региональный Следственный комитет.

14 апреля на федеральном контрольно-пропускном пункте «Герзельский мост», расположенном на границе Чечни и Дагестана, сотрудники полиции увидели автомобиль GMC Yukon, который двигался по встречной полосе федеральной трассы Р-217 «Кавказ», при этом создавая угрозу для участников дорожного движения, — сказано в сообщении.

По данным МВД, водитель GMC проигнорировал требования остановиться и предъявить документы. Отмечается, что он вел себя агрессивно, позволял себе нецензурные выражения и угрозы, а также пытался скрыться. Автомобиль в итоге остановили с помощью заграждения. Задержать злоумышленника смогли только силой, а затем вовсе заковали в наручники. Он сопротивлялся и несколько раз ударил правоохранителей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал постыдной провокацией ситуацию с задержанием Цакаева. Он не увидел нарушений в действиях главы МЧС, а также заявил, что задержание проводилось без объяснения причин. Кадыров обратился к властям Дагестана с призывом привлечь к ответственности полицейских, участвовавших в этом.