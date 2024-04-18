В Кремле высказались о скандале с задержанием главы МЧС Чечни Пеков перенаправил вопрос о задержании главы МЧС Чечни уполномоченным ведомствам

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Алихан Цакаев (справа)

Вопросы о ситуации с задержанием главы МЧС Чечни Алихана Цакаева следует направить уполномоченным ведомствам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, такие ситуации Кремль не комментирует.

Это не наш вопрос, это нужно в упомянутые ведомства звонить, там справляться, — сказал Песков.

Накануне Telegram-канал «Что там у дагестанцев?» опубликовал видео, на котором, предположительно, запечатлен момент задержания высокопоставленного чиновника из Чечни в Дагестане. На кадрах сотрудники правоохранительных органов силой выводят из салона автомобиля GMC мужчину, одетого в черное. Задержанный оказывал сопротивление и отказывался выполнять требования полицейских. В итоге силовики были вынуждены вытащить мужчину из машины, после чего повалили его на асфальт.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев, комментируя произошедшее, заявил, что настоящие горцы и джигиты не могут находиться в нетрезвом состоянии. Хамзаев также обратил внимание, что человеку государственной системы вообще не подобает так реагировать на законные требования сотрудников полиции. Должны быть жесткое порицание и ответственность по всей строгости закона, подчеркнул депутат.