Глава МЧС Чечни Цакаев продолжил работу Глава МЧС Чечни Цакаев после задержания посетил совещание с Кадыровым

Фото: t.me/RKadyrov_95

Алихан Цакаев (в центре)

Глава МЧС Чечни Алихан Цакаев, задержанный на прошлой неделе на КПП «Герзельский мост» на границе с Дагестаном, посетил совещание с главой республики Рамзаном Кадыровым. Цакаев впервые появился на публике после задержания. Кадры с совещания размещены в Telegram-канале Кадырова.

Я обратил внимание руководителей силовых подразделений, правоохранительных органов и регионального управления МЧС на необходимость провести комплексную подготовку своих сотрудников, — сказал Кадыров на совещании, посвященном вопросам участия Чечни в специальной военной операции.

Ранее в ГУ МВД России по СКФО отчитались об окончании проверки инцидента, связанного с задержанием Цакаева. Результаты работы направят в региональный Следственный комитет. Отмечается, что глава МЧС во время задержания сопротивлялся, нецензурно выражался, угрожал и несколько раз ударил правоохранителей.

Кадыров назвал постыдной провокацией ситуацию с задержанием Цакаева. Он не увидел нарушений в действиях министра, а также заявил, что задержание проводилось без объяснения причин. Глава Чечни также обратился к властям Дагестана с призывом привлечь к ответственности полицейских, участвовавших в этом.