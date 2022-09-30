Кадыров оценил ход военной операции Кадыров: чем-то в ходе военной операции я доволен, чем-то — нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на 100% доволен действиями своих бойцов на Украине, сообщает ТАСС. Так он ответил на вопрос, доволен ли он ходом военной операции России, и добавил, что не все его устраивает.

Есть моменты, где доволен, есть моменты, где не доволен. Факт: где наши бойцы, я стопроцентно доволен, — сказал Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что поддерживает решение о частичной мобилизации, принятое президентом России Владимиром Путиным. По его словам, нынешняя ситуация вокруг страны несет угрозу ее безопасности, а завершение спецоперации в Донбассе приведет к остановке наступления противника на территории РФ. Он также пообещал выполнить соответствующее поручение президента на 100%.

Позже глава Чечни рассказал о перевыполнении в республике плана мобилизации на 254% за счет формирования новых воинских подразделений. Также, по словам Кадырова, в республике есть резерв из тысяч добровольцев, которые могут при необходимости пополнить ряды защитников Отечества.