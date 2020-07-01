Избирком Ленобласти выявил рекордную явку на голосовании по Конституции

https://static.news.ru/photo/242ace5c-bba2-11ea-b18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Явка на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции в Ленинградской области на 15:00 по московскому времени 1 июля составила 65,56%, что стало рекордным показателем за современную историю региона.

Для нас 65% — это уже больше, чем когда-либо было по явке в современной истории региона, — цитирует ТАСС председателя Леноблизбиркома Михаила Лебединского.

Он уточнил, что свой гражданский долг исполнили 899 343 человека. Процесс голосования проходит без нарушений, в штатном режиме.

Ранее 1 июля Центральная избирательная комиссия РФ назвала регионы, где явка на голосовании по поправкам в Конституцию оказалась самой высокой и самой низкой. Согласно данным онлайн-табло ЦИК, самыми активными оказались на 10:30 мск 1 июля жители Чечни — 84,62% и Кемеровской области — 81,29%. Наиболее низкая явка фиксируется в Мурманской области — 32,68%.

По данным на 14:35 (мск), явка на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции России превысила 60%. Наибольшая явка наблюдается в Чечне, Туве и Кемеровской области, наименьшая — в Карелии и Мурманской области.

В связи с пандемией коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю с 25 июня по 1 июля.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля. Подсчёт голосов будет осуществляться после 20:00 1 июля по всем семи дням голосования.

В списке изменений в Основной закон содержится несколько сотен нововведений. В том числе инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой об отказе от учёта предыдущих президентских сроков Путина. Это позволит ему снова занять пост в случае принятия поправок, писал NEWS.ru.