Исследователи Севфлота нашли артиллерийские батареи времён войны

https://static.news.ru/photo/32fa90a6-b88d-11ea-85f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Самые северные артиллерийские батареи времён Великой Отечественной войны были обнаружены научной группой комплексной экспедиции Северного флота.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота, открытие было сделано в ходе анализа космических снимков в районе полуострова Таймыр. Отмечается, что две группы объектов достоверно идентифицированы как артиллерийские батареи Беломорской флотилии Северного флота.

Речь идёт о батареях № 264 на полуострове Михайлова и № 265 на острове Нансена, — цитирует сообщение агентство.

Отмечается, что батареи были установлены в 1943 году, на каждой из них находилось по четыре 122 мм орудия. Таким образом моряки боролись с активностью немецких подводных лодок в регионе. Бортовой журнал субмарины U-711 говорит, что появление артиллерии на пустынных арктических островах неприятно удивило нацистов.

Как писал NEWS.ru, ранее гидрографы Северного флота подтвердили открытие в Арктике пяти новых островов, замеченных из космоса. Это произошло в рамках экспедиции.